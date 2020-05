Soy madre y hago porno para llegar a fin de mes durante esta crisis

“¿Quién te ha comprado esos zapatos, mami?”. Me los ha comprado un cliente para cuando pueda volver al club. “Uno de mis clientes, para darme las gracias”, le dije, y es la verdad. Mi hija está sentada al otro lado de la mesa de la cocina con sus deberes, aprendiendo a multiplicar, y se vuelve a poner los cascos mientras yo sigo redactando este post. Se me da bien el cálculo mental y le gusta cotejar sus respuestas con las mías. ”¿Seis por ocho?”. Estoy acostumbrada porque, como stripper, tengo que hacer cálculos mentales rápidos todos los días para llevar la cuenta de mis ingresos, mis gastos y mis tarifas. Lo que he aprendido en el club me está ayudando con las clases de mi hija, pero no me sorprende.