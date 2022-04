"Soy médico": el grito de una penitente en una procesión en Linares que impresiona en Twitter

“La verdad es que cuando publique el tweet con la foto pensé que mis amigos se reirían un rato y que solo lo vería mi círculo más cercano Cuando desperté al día siguiente y vi que me había respondido tantísima gente no podía creérmelo”, nos cuenta María, que cree que si el hilo se volvió tan viral “más que por la historia en sí por como está contado”.

Hoy ha sido la primera vez que he tenido que gritar en la calle:“¡SOY MÉDICO!” Esto sería una historia normal en la vida de un médico cualquiera si no fuera porque iba vestida así pic.twitter.com/9EuOqgGCkJ

“Como cada Semana Santa, me encuentro en Linares . Para los que no lo conozcáis, es una ciudad (aunque mis amigos lo llamen pueblo) de Jaén, donde se toman las mejores tapas del mundo, huele a olivo todo el año, y a partir del 15 de abril hay 30ºC. Toda mi familia es de aquí”, comenzó escribiendo María para explicar lo que había sucedido y hacer así un hilo “por petición popular”.

Como cada Semana Santa, me encuentro en ✨Linares✨. Para los que no lo conozcáis, es una ciudad (aunque mis amigos lo llamen pueblo) de Jaén, donde se toman las mejores tapas del mundo, huele a olivo todo el año, y a partir del 15 de abril hay 30ºC. Toda mi familia es de aquí.

Según fueron avanzando los minutos, esta joven aseguró entrar “en lucha interna porque se supone que procesionando no se debe saber quién eres. Vas haciendo penitencia, y por ello esto no es una fiesta de disfraces”. Pero, eso sí, y como ella mismo escribía “sigo siendo médico, y tengo el deber de intervenir”.

“No sabía si intervenir no porque no quisiera o no identificara que necesitaba ayuda, sino porque es muy frecuente que a la gente le den estos golpes de calor en Semana Santa y siempre suele haber un sanitario cerca que sabe lo que hacer, o incluso gente que no es sanitaria que sabe manejarlo”, cuenta a El HuffPost María.