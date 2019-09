Soy obesa y anoréxica y así es mi vida

Esa fue la última vez que me dejé arrastrar por completo por una espiral de anorexia, aunque poco me ha faltado para recaer. Hay algunas dietas restrictivas que pueden avivar mis impulsos anoréxicos, y aunque he aprendido a contar calorías de forma más segura, tengo especial cuidado de no obsesionarme con eso y con mi peso cuando mi salud mental no atraviesa su mejor momento. He tenido que aprender a controlar mis impulsos porque sé que nadie se va a creer mis problemas. Y aunque lo hicieran, encontrar un seguro que pague un tratamiento tan caro es aún más difícil cuando tienes anorexia nerviosa. Es casi imposible si dices que eres anoréxica pero no lo pareces.