Soy una mujer de 25 años y nunca he tenido un orgasmo

Muchas veces me he preguntado si acaso no es eso un orgasmo y las demás mujeres lo están exagerando, pero los médicos y mis amigas me han dicho por activa y por pasiva que, si hubiera tenido uno, lo sabría.

He visto porno, he fortalecido mi suelo pélvico, he probado distintas técnicas de masturbación, he leído libros específicos sobre la materia, me he acostado con diferentes personas, he usado juguetes, he hecho meditación y mindfulness y he leído las últimas investigaciones científicas. Siento que he agotado mis opciones.