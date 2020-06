'Soy una pringada' carga contra Pablo Alborán: "Ahora no vayas de víctima y de abanderado, gilipollas"

“Siempre he luchado contra toda la expresión en contra de la igualdad: el racismo, la transfobia, la homofobia, el machismo... Hoy quiero que ese grito sea más fuerte y tenga más peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual y no pasa nada, la vida sigue igual”, señaló en un aplaudido vídeo que ya tiene 7,5 millones de reproducciones.

En otro storie y comentando el mismo vídeo, Quesada ha estallado contra “el discursito fake abanderado de ‘soy gay y no pasa nada’”. “Si no pasase nada no hubieses ocultado tu sexualidad años y años. Sí pasa: si hubieses escrito sobre amar a tíos, la industria no te hubiese querido”, ha señalado Quesada, que una entrevista en Liarla Pardo dijo que ella era “agénero y bisexual”.

Y prosigue: “Preferiste triunfar a ser fiel a ti mismo. Es lícito, muy bien. Pero ahora no vayas de víctima y de abanderado, gilipollas. Aquí hay gente que siempre hemos ido de cara con nuestra sexualidad y nos hemos arriesgado desde el minuto 0. Nadie te necesita y tu valentía me la paso por los cojones”.

Por último, ha reflexionado sobre “la gente del showbussines” que “solo se acuerda de que es gay, bi, lesbiana. etc., en el orgullo para subir posts victimistas diciendo lo mucho que han sufrido y rascar 4 seguidores”. “Y el resto del año calladitas como cerdas no vaya a ser que pierdan el trabajo por desviados”, ha sentenciado.

Por último y para sentenciar su opinión sobre Alborán, Quesada ha señalado que la periodista y colaboradora de Sálvame, Chelo García Cortés, “es el único icono bisexual que me representa”.