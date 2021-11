Soy viticultor y no me interesa la etiqueta de vino ecológico

Me instalé en Chassagne-Montrachet en 2013 y me hice cargo de una finca familiar que llevaba dos generaciones sin trabajarse. Acababa de terminar mis estudios de Enología en la alta escuela de viticultura Changins y empecé a llevar a la práctica los principios de la biodinámica. Con el paso de los años, me empezó a resultar difícil sentirme feliz con estas prácticas. Agronómica, económica y filosóficamente. La carga de trabajo administrativo es demencial y los costes de producción son muy elevados. Unas limitaciones demasiado grandes para unos resultados que no respondían a mis expectativas. Ninguna etiqueta tiene en cuenta la felicidad del agricultor. ¿Acaso no importa? ¿Hace falta recordar la elevada tasa de suicidio entre los agricultores?

Lo que más alarmante me pareció fue el nivel agronómico. Los suelos estaban cansados y no mejoraban. Los productos autorizados en la viticultura ecológica son insumos que dañan el ecosistema. Por ejemplo, el producto orgánico que se emplea para combatir la flavescencia dorada es nocivo para los insectos. La solución natural para combatir esta plaga es identificar las vides enfermas, arrancarlas y controlar así su propagación. La anticipación y la prevención son fundamentales. En un gramo de tierra hay mil millones de bacterias. En cuanto el ser humano quiso cambiar el orden natural de las cosas en su beneficio, empezaron los problemas con la aparición de enfermedades. La cuestión no es dejar de utilizar productos químicos para sustituirlos por cobre y azufre. La cuestión es acabar con los tratamientos por completo. Dejar de arar también. Las etiquetas no cuestionan estas prácticas, de las que deberíamos prescindir para cultivar y producir de forma sostenible. Es necesario para nuestra profesión. Es urgente revisar nuestros sistemas de gestión de los viñedos, porque se están quedando obsoletos con el cambio climático.