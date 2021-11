'Spencer' y la verdadera relación de Lady Di con la comida

Tim Graham Tim Graham Photo Library via Get

Los episodios de bulimia —que ya mostró The Crown y que levantaron ampollas en la familia real— se muestran de forma mucho más cruda en este filme. Tal y como lo narraba el biógrafo de Diana, Andrew Morton, esto se debía principalmente a la tensión por el vestido de novia para su boda en 1981 y fue incrementando por la presión mediática y las infidelidades de Carlos con Camilla. “Recuerdo la primera vez que me provoqué el mal. Estaba emocionada, porque pensé que así aliviaba la tensión”, se escuchaba en las grabaciones que hizo públicas Morton.

Repetir sí, pero fuera del alcance de la reina

Según afirmó McGrady, Diana ya no tenía por entonces ningún problema con la comida. “Es un error pensar que no le gustaba comer. Diana había confrontado y superado la bulimia. Una vez me dijo: ’Darren, cuida de las grasas y yo cuidaré los carbohidratos en el gimnasio”, contó en una entrevista con Hello!