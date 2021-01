Stacey Abrams, una activista de cine, o el peso de cada voto

En vez de hundirse y abandonar (Abrams no pronunció ningún el discurso de concesión; al contrario, anunció la creación de la Fair Fight Action), hizo lo que había hecho desde muy pequeña y había visto hacer a su madre y su padre: luchar para que la gente pudiera votar; especialmente la gente negra; las minorías raciales; la gente pobre; durante muchos años, las mujeres globalmente; es decir, la gente a la que desde siempre el poder, el establisment impide o dificulta —por los medios que sea— el derecho a voto. En febrero del 2019 Abrams fue elegida por el Partido Demócrata para dar la réplica al presidente Donald Trump en el debate del estado de la Unión. La primera negra en dársela. Me imagino cómo debió de enfurecerlo.

Aunque la historia comienza mucho antes, el punto de inflexión es en 2018 a raíz de la fraudulenta derrota que sufrió Abrams por sólo 50.000 votos en las elecciones a gobernadora de Georgia ante el republicano Brian Kemp, juez y parte en la contienda electoral puesto que, como secretario del estado, fue el responsable directo de suprimir (“purgar”, lo llaman allí) 1.400.000 de votos; 700.000 cancelaciones sólo en 2017; en una sola noche de julio de 2017 se canceló la inscripción de medio millón de votantes con excusas como que eran personas que no votaban habitualmente; ¡debe ser el único derecho del mundo que se pierde si no lo ejerces! No se notificaban las depuraciones.

A su activismo hay que agradecer que el estado de Georgia —durante décadas feudo republicano— sumara a la victoria demócrata los 16 votos que le corresponden como colegio electoral; también ha sido vital para que los dos escaños al Senado los hayan ganado dos demócratas en unas elecciones tan reñidas que tuvieron que ir a una segunda vuelta.

Primero a través del New Georgia Project, dedicado a garantizar y animar el acceso a voto y proteger los derechos de la ciudadanía y luego a través del movimiento Fair Fight Action, que en dos años ha conseguido registrar a más de 800.000 votantes; casi el 50% jóvenes.

Abrams, que además es escritora, lo ha explicado en dos libros y ha producido una película All In: The Fight For Democracy (EEUU, 2018), dirigida por Lisa Cortes y Liz Garbus. Se desmenuza cómo desde el mismo momento en que fue aprobada la Decimoquinta enmienda de la Constitución en 1870, los diferentes poderes la han torpedeado. Esta enmienda establecía que los gobiernos de los Estados Unidos no podían impedir a un ciudadano (nótese que, como es habitual, cuando a la “ciudadana” no se la menciona es porque no se la tiene en cuenta) votar por motivo de raza, color o condición anterior de servidumbre.

Cuando en EEUU se empezó a votar, lo hacía el 6% de la población, es decir, los hombres blancos terratenientes. Como es bien sabido que “perder” privilegios es muy duro, pobrecillos, las trabas comenzaron. Por ejemplo, en Mississipi en 1890 los negros tenían que pagar para votar y pasar una prueba de alfabetización, o perdían el derecho si eran condenados; o simplemente se asesinaba a sangre fría a quien osaba votar La consecuencia es que en Mississipi, al principio de tener el derecho, votaban un 67% de los negros, pero después de la Segunda Guerra Mundial sólo ejercía el derecho a voto el 3%.

Especial mención merece la cruda lucha por el voto femenino, no conseguido hasta el 1920, fecha en que se ratificó la Decimonovena enmienda. De hecho, las sufragistas, las mujeres, fueron quienes protagonizaron, ya en 1913, la primera masiva manifestación o marcha sobre Washington.

All In: The Fight For Democracy explica a grandes rasgos y en general —sobre todo a partir de las leyes Jim Crow (1877-1964)— y también a partir de detalles bien clarificadores, cómo se fue restringiendo más y más el derecho a voto.

El aleccionador comienzo de otro film, Loving de Jeff Nichols (EEUU, 2016), lo muestra con unas imágenes que conmocionan e indignan. Loving se basa en la historia real de la negra Mildred y el blanco Richard que cometieron el delito de casarse en Virginia en 1958 y las subsiguientes penalidades hasta que la causa llegó al Supremo.