Stoltenberg, sobre la Cumbre de Madrid: será “histórica y transformadora para la OTAN"

La solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia se ha topado con la oposición de Turquía, que acusa a ambos países de “proteger a terroristas” por acoger tanto a miembros de la guerrilla del PKK, activa en Turquía y, reconocida por la Unión Europea como terrorista, como a las milicias YPG de Siria, que no tienen esa consideración.

“¿Somos lo suficientemente fuertes para defender nuestros valores europeos? (…) La respuesta es no, no estamos haciendo lo suficiente. No hemos hecho lo suficiente para defender a Ucrania, para apoyar al pueblo ucraniano en su defensa de su libertad y soberanía. Por eso les pido, les insto, a hacer mucho más por entregar armas y artillería a Ucrania. Lo necesitan para defender su país, integridad territorial y soberanía”, aseguró Morawiecki.