'Stoner', de John Williams, la novela que regalaría la librería Wilborada, de Bogotá

‘Stoner’, de John Williams, es la obra elegida por librería Wilborada 1047, de Bogotá, en la serie El libro que regalarían los libreros, de WMagazín.

El libro que regalarían los libreros: ‘Stoner’, de John Williams

Por Alberto León Gómez, de librería Wilborada 1047, de Bogotá.

Si tuviera que escoger un libro para regalar sería Stoner de John Williams. Lo leí a mediados del 2018 y desde entonces me acompaña y me sorprende la fuerza dramática que se esconde en cada uno de sus 17 capítulos.

La novela trata literalmente sobre la vida de William Stoner desde sus primeros años hasta su muerte, un ser frágil y vulnerable que no entiende muy bien cómo funciona el mundo, una vida agridulce que ha encontrado en la universidad y en la academia su refugio. Sin embargo, y a pesar de lo aparentemente gris de esa vida, hay pequeños instantes en los que, ya sea a través de la literatura, de su hija, o del amor de una mujer, el personaje logra reconocer y transmitir la belleza del mundo, instantes que hacen de esta una novela que siempre que puedo quiero compartir con mis colegas lectores.

Stoner. John Williams. Traducción de Antonio Díez (Baile del Sol)

Librería Wilborada 1047. Calle 71 número 10-47. Interior 4. Bogotá.

Teléfono +5717906879/ email: contectenos@wilborada1047.com

Fragmento de Stoner



“Había llegado a esa edad en que se planteaba, con creciente intensidad, una pregunta de tan abrumadora simplicidad que no sabía cómo encararla. Se preguntaba si valía la pena vivir su vida, si alguna vez había valido la pena. Sospechaba que todos los hombres se hacían esa pregunta en algún momento, y se preguntaba si a todos les ocurría con esa misma fuerza impersonal con que se había instalado en él. La pregunta conllevaba una tristeza, pero era una tristeza general que (pensaba) tenía poco que ver con él mismo o con su destino individual; ni siquiera sabía si la pregunta surgía de las cusas más obvias e inmediatas, de lo que había ocurrido con su vida. Venía, según pensaba, del paso de los años, de la acumulación de accidentes y circunstancias, y de lo que él había llegado a comprender sobre cada uno de ellos.” (196)

Sinopsis

Tomada de la edición de Fiordo editorial: «William Stoner, protagonista de la novela, nace en el seno de una familia pobre de agricultores de Misuri a finales del siglo XIX. Enviado a la universidad estatal para estudiar agronomía, su vida da un vuelco absoluto cuando descubre su amor por la literatura inglesa y decide convertirse en profesor. La enseñanza y la literatura se vuelven así un amparo ante la sucesión de experiencias amargas que sacuden la vida de Stoner, cuyo desarrollo la novela acompaña hasta sus días finales. Este es el retrato de un hombre entrañable y tenaz en su búsqueda del significado de la amistad, el amor y la muerte. Como Jay Gatsby y Holden Caulfield, William Stoner es un personaje inolvidable.”

Reseñas

Antonio Muñoz Molina (Babelia, El País): «Stoner empieza como una puerta que se abre a un mundo que solo existe en este libro y como una voz que habla a solas y te cuenta algo que ya no puedes dejar de escuchar, y que parece escrito exclusivamente para ti, porque despierta sensaciones muy hondas que puedes no haber compartido con nadie, o ni siquiera saber que las tenías. En una obertura de media página se cuenta la vida entera del protagonista, William Stoner, desde el año de su nacimiento hasta el de su muerte, pasando por las fechas notables de su carrera de profesor poco distinguido en una universidad sin mucho lustre del Medio Oeste de Estados Unidos. El tono y la prosa son como los de una necrológica, la de alguien tan poco importante que ocupa un espacio limitado en el periódico. La sequedad lapidaria del estilo se corresponde con la de la vida de este hombre que nació de padres campesinos, marcados por el trabajo de la tierra y la pobreza».

“Un descubrimiento maravilloso para todos aquellos que aman la literatura”: Ian McEwan.

“Impresiona el modo de contar de John Williams, su fuerza inusitada para los dramas minúsculos y para el recuento cotidiano de nuestras resignaciones y decepciones, y sorprende que Stoner, siendo la obra maestra que es, haya podido ser ignorada durante tanto tiempo”: Enrique Vila-Matas.

Sobre el autor



“John E. Williams nació en Clarksville, Texas, en 1922. Trabajó en radios y periódicos del sudoeste de Estados Unidos, y en 1942 se alistó en el ejército, donde prestó servicio durante 2 años y medio. En 1948 publicó su primera novela, Nothing but the night, y en 1949 su primer volumen de poemas, The broken landscape. Un año más tarde completó su maestría en la Universidad de Denver, y poco después concurrió a la Universidad de Misuri, donde trabajó como profesor y se doctoró en 1954. En 1955 asumió la dirección del programa de escritura creativa de la Universidad de Denver, donde enseño por más de treinta años.

Con su cuarta novela, Augustus, obtuvo el National Book Award, uno de los premios más prestigiosos de su país. Stoner, su tercera novela, es una obra maestra. Murió en Fayetteville, Arkansas, en 1994”. (tomado de la edición de Fiordo editorial)

Audiolibro

Idioma: inglés.

Stoner. John Williams. Puedes escuchar la prueba en este enlace.

Narrador: Robin Field.

Editorial: Blackstone Audio, Inc

Las mejores portadas de Stoner

Librería Wilborada 1047, en Bogotá

La casa. Fue construida en 1943, y hoy es de conservación arquitectónica. Se remodeló pensando en las necesidades de una librería, pero se mantuvo su estilo original “timber framed”. Con un área de 300 m2, invita a visitar sus espacios: un vacío que integra desde el primer piso hasta el ático, zonas de lectura, un café de CafeCultor, un patio, puentes internos y un área para charlas o tertulias. El mobiliario incluye grandes bibliotecas en madera, y sillas y muebles que provocan sentarse a leer o conversar.

El nombre. Yolanda Auza, su fundadora cuenta: “Siempre quise un nombre que recordara el medioevo. El número de la casa es 1047, y quise saber qué había pasado ese año. Investigué y encontré que el 2 de mayo de 1047 fue canonizada la primera mujer por el rito de Roma. Su nombre, “Wilborada”, salió mal escrito por primera vez, y me gustó. Cuando leí su historia, descubrí que se conoce como la patrona de los libreros, ya que con su consejo salvó los libros que guardaba la Biblioteca de la Abadía de Saint Gallen en Suiza.

Vivimos en una época en que probablemente migremos de formato de libro, en que el sector librero se siente amenazado y hay quienes pronostican que el libro desaparecerá. Sin embargo, como Wilborada, algunos queremos protegerlo. Por esta razón nombré la librería Wilborada 1047. (Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Viborada y http://carolynlane.wordpress.com/tag/st-wiborada/ )”

El lema. Esta es Casa – Librería Wilborada 1047, Botica del alma. Cuando Yolanda visitó la Biblioteca de la Abadía de Saint Gallen, hoy patrimonio de la humanidad, encontró que la puerta de entrada tenía un medallón que decía en griego “botica para el alma”. ésta era una frase usada en las bibliotecas desde los tiempos egipcios. Le encantó el concepto y ahora está integrado en la colección, disposición y mensajes en la librería. (Ver http://www.stibi.ch/de-ch/museum/portr%C3%A4t/ausgew%C3%A4hltekostbarkeiten.aspx)

