Stop acoso

Como ciudadano español y demócrata, considero intolerable el acoso que sufren Pablo Iglesias, Irene Montero y su familia. El escrache continuado que vienen soportando desde su llegada al Gobierno de España por parte de representantes de la extrema derecha no tiene cabida en nuestra Constitución ni en el Estado de derecho que todos tenemos que defender sin ambages. No se puede disfrazar de crítica política lo que simplemente es odio. Si ya es grave esta actitud intransigente contra dos miembros del Gobierno de España y representantes legítimos a través del voto de los ciudadanos, lo que no se puede tolerar es la espiral de violencia que cerca el día a día de tres menores, los tres descendientes de la pareja. Por eso, con la ley en la mano, un país democrático tendría que poner fin sin más demora a ese martilleo cotidiano de grupúsculos intolerantes.

Ya sabemos adónde conducen a las sociedades la ideología y los métodos de la ultraderecha. Generan crispación y enfrentamiento, revientan las instituciones, aniquilan al diferente e imponen su visión del mundo por la fuerza. La primera mitad del siglo XX supone una página negra de la historia de Europa. En España tenemos también un recuerdo imborrable de sus fechorías y sus herederos buscan hoy dinamitar nuestra convivencia democrática con actitudes del pasado. No olvidamos para que no se repita de nuevo.