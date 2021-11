Sturgeon promete iniciar el proceso de un nuevo referéndum escocés de independencia en 2022

Es uno de los principales argumentos de la campaña por el sí: otorgar al pueblo de Escocia la soberanía imprescindible para que las decisiones no se tomen en Westminster, el distrito londinense a la orilla del Támesis donde se deciden las cuestiones más trascendentes del Reino Unido. Según la campaña por el "sí", la independencia no es "un fin en sí mismo", sino un método para que Escocia prospere. La capital sería Edimburgo, de cerca de 480.000 habitantes. En la imagen, el Castillo de Edimburgo, con la bandera británica izada.

La libra como moneda, pero sin soberanía monetaria

Aunque el SNP, el Partido Nacional de Escocia, coqueteó con el euro en el pasado, Alex Salmond ha asegurado que la moneda de la Escocia independiente será la libra esterlina.



He aquí el problema. Si el Banco de Inglaterra es el que fija la política económica y Escocia se independiza... ¿qué margen tendrá Edimburgo para presionar por decisiones que le convenga?



El movimiento Better Together (Mejor Juntos), que abandera el "no" en el referéndum, alerta incluso de que "la única manera de garantizar que mantener la libra británica es ser parte del Reino Unido". Una Escocia independiente podría no acceder a la divisa. Y, en caso de que lo haga, podría sufrir problemas similares a los de países del sur del euro: comparten moneda con Alemania, pero en el BCE quien más influye es Berlín.



Si el Reino Unido expulsa a Escocia de la libra, Edimburgo podría adoptarla unilateralmente como moneda oficial o incluso crear su propia divisa. En cualquier caso, sería una operación arriesgada que podría poner en peligro las finanzas del país.