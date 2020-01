Su banco le llama tras el concepto que puso en Bizum: "Por bromas así podía tener problemas con la policía"

Un usuario de Twitter ha compartido uno de esos hilos que rápidamente se convierte en viral. Lo tiene todo: humor, la llamada de un banco y mucha repercusión.

“Me ha llamado MI BANCO para pedirme explicaciones sobre un concepto que puse en un Bizum ayer. Este era el concepto”, ha escrito en Twitter.

En el envío, datado el 28 de enero, se puede leer que la transacción económica ha sido rechazada porque como concepto pone: “Armas para la lucha santa en Siria”.

Después, el propio usuario ha compartido qué le dijo la mujer responsable de la entidad bancaria: “Obviamente la mujer que me llamó entendía que era una coña antes de que se lo dijera yo (no me imagino al comando Madrid Sur del ISIS pagando 11.50€ por armas y poniendo esos conceptos), pero me avisó que cuidado porque por bromas así podía tener problemas con la policía”.

Además, ha compartido otros conceptos jocosos que ha usado en otras transferencias como “Sexo salvaje”, “unicornios rosas y algodón de azúcar” y tras la llamada del banco “Hola gente del banco no soy malo”.

El tuit tiene en pocas horas más de 12.000 compartidos y más de 44.000 me gusta en poco más de un día.