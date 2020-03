Su cara te ha llegado a tu WhatsApp: cómo logró el mallorquín Pepe Demi el monólogo más viral de la cuarentena

Este lunes publicó como hace habitualmente un vídeo en su perfil de Instagram y, de forma inesperada, hizo boom. Corrió como la pólvora por WhatsApp, se compartió miles de veces en Instagram y en Twitter no dejó de acumular retuits y me gusta. Incluso el expolítico del PP Borja Sémper lo subió a su cuenta.

Este fragmento no es otra cosa que parte del monólogo más viral sobre la cuarentena . Y no, detrás de él no está ni David Broncano, Andreu Buenafuente, Ignatius o alguno de los cómicos más famosos de la actualidad. Su autor es Pepe de Miguel, Pepe Demi más concretamente para el mundo de la comedia ... o el hombre de la cuarentena.

“En medio día ya habían salido iniciativas de hacer bingo por la ventana, de hacer trapecismo, puenting desde el balcón de tu casa. ¿Qué os está pasando? Si el día uno y medio me estáis ofreciendo todo esto, ¿qué me vais a ofrecer del 10 al 15, chavales?”.

Un día antes de analizar el nivel de entretenimiento con el que había empezado España la cuarentena, Demi había compartido otro vídeo de intentar parar la curva (pero la de la figura corporal) que ya le había funcionado bien, pero muy alejado de estas cifras. Y va a seguir amenizando estos días de encierro, aunque reconoce que con algo más de presión que antes.

“Tengo que confesar que es un poco diferente, sientes que lo que estás haciendo, para bien o para mal, va a tener una cierta repercusión. No es presión, pero se nota”, asegura agradecido a la gente. Además comenta que ahora mismo vive pendiente de saber si “es cosa de un día o no” porque su sueño y objetivo no es otro que el de intentar lograr un trabajo estable como cómico.

De momento, espera que un 4-5% de la gente que ha visto el vídeo le siga en su Instagram. “Empezar con 10.000 seguidores a hacer cosas es una suerte que muy poca gente tiene y voy a intentar aprovecharlo”, afirma.

Hasta el momento su vida ha estado alejada profesionalmente de la comedia, pero su afición por la interpretación, el humor y los escenarios le viene de serie.

Nacido en la localidad de Portals Nous (en el término municipal de Calviá, Mallorca), estuvo viviendo durante siete años en Madrid mientras estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. A pesar de sacarse la carrera, nunca se vio ejerciendo en ese sector.

En el último año y mientras pasaba una crisis emocional, su familia le regaló un curso con el cómico Richard Salamanca. Aprendió a estructurar, ordenar y a hacer monólogos y se subió durante un año al escenario del madrileño Maná OpenMic. “Desde el primer momento me di cuenta que eso era lo que quería hacer con mi vida, no sabía si iba a poder o no, si la gente lo iba a entender, pero no hay nada que me haga más feliz. Disfruto haciendo humor y recibiendo la opinión de la gente al momento”, cuenta.

Al acabar esta parte de su vida se quiso ir a Atenas en bicicleta, pero las DANAS que azotaron a final del año pasado la península se lo impidieron. Eso sumado a un accidente del que salió ileso en Montpellier. “Era como que el mundo me estaba dando señales para que no lo hiciera”, recuerda ahora.