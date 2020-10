Su hermano prueba unos caramelos que compró en Ámsterdam y la conversación en WhatsApp es para enmarcar

Lleva apenas dos horas publicado y se ha convertido en todo una sensación de Twitter. La cuenta especializada en humor @ceciarmy ha compartido, a petición de la protagonista de la historia, una conversación de WhatsApp familiar.

Como ella misma cuenta, hace dos meses estuvo de viaje por Ámsterdam (Países Bajos) y compró una bolsa de caramelos y chupa chups de marihuana a modo de recuerdo. Lo que no esperaba es que su hermano de 12 años entrase a su cuarto, donde los tenía guardados, para comérselos.

Lo que ha compartido después es la conversación que tuvieron ella, su padre, su madre y su hermano después de la ingesta de los caramelos.

El joven ha empezado diciendo que se encuentra mal y que necesita ayuda porque está “muy mal” y “muy mareado”. “No me encuentro bien”, añade poco después.

″¿Qué necesitas?”, le dice ella a su hermano. ”¿Había algo en los caramelos que me has dado?”, pregunta él. “Qué coño haces, nunca te he dado de esa bolsa de caramelos. Madre mía voy corriendo a ayudarte ya”, responde ella en mayúsculas al darse cuenta que ha tomado los caramelos con marihuana.

El hermano empieza a sentirse peor y a dejar mensajes alarmantes: ”¿Voy a morirme?”, “Por favor, no quiero morirme”. ”¿Hay alguna cura?”. “Voy a sobrevivir”. “Estoy muy mareado”.

Después, este cuenta que se ha comido tres caramelos. “No me lo puedo creer”, espeta ella. “Vas a estar bien, estoy llegando en cinco minutos estoy. Bebe mucha agua”, le indica.

“Siento mucha sangre en la cabeza. Estoy muy raro por favor ayuda, voy a morirme”, dice el hermano. La conversación acaba de forma abrupta con un comentario de la madre: “Como sea lo que yo creo TE LA VAS A CARGAR”.

