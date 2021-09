Sube la tensión en la Asamblea de Ceuta: Vox deja el pleno cuando Vivas les pide "quitarse la careta"

Vivas no les ha concedido un turno de palabra por alusiones, potestad que le atribuye en exclusiva el Reglamento, por lo que los parlamentarios de la formación de Abascal se han ido tachándole de “dictador”.

Vivas ha tomado la palabra “por alusiones” para reprochar a Vox su comportamiento “contra los intereses de Ceuta y España” durante la crisis fronteriza de mayo y a lo largo de los últimos cuatro meses. “Cuando más necesaria era la unidad de los ceutíes ustedes quisieron quedarse como únicos habilitados para decidir quién es español y quién no: quítense la careta y digan que no considera españoles a los musulmanes de Ceuta, con lo que hacen el mayor daño que he conocido a esta ciudad”, ha afeado su “demagogia” al segundo grupo de la oposición en la Asamblea.