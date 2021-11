Sube una foto de la bandera republicana y lo que le responden no podía imaginarlo

Muchas personas suben capturas a Twitter de conversaciones graciosas, curiosas o inesperadas. Esta usuaria no podía creer la respuesta de uno de sus seguidores de Instagram a una de sus historias donde publicó una foto en la que se podían ver varias banderas republicanas.

Tras subir el post en el que se puede ver a un grupo de personas con los puños en alto blandiendo banderas de la República, uno de sus seguidores decide contestarle con la pregunta: “Oye, ¿qué bandera es esa?”.

Aunque ya sorprende el hecho de que desconozca la bandera, la conversación no acaba ahí. Cuando la chica le responde que se trata de la bandera de la República, no puede creerse la respuesta que le da. “Yo es que de banderas no sé mucho jajaja, y qué eres de allí?”, pregunta considerando que se refiere a la bandera de un país.