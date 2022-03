Sudario azul.

El padre del escritor David Torres , que fatigó redes y mares hasta que encontró un fondeadero seguro para su vida, me contó cómo pasó una de las más terribles tempestades en el interior de un pesquero, mientras patrón y piloto enfrentaban olas en la cabina del timón. El rostro desencajado de dos compañeros, que habían conocido con anterioridad la angustia del naufragio, le convenció hasta tal punto de que se iban a pique, que no supo sino meterse en la boca una medalla que llevaba al cuello, con la esperanza de que reconocieran su cuerpo si llegaban algún día a encontrarlo.

Por el contrario, el marinero rebasa la línea del rompeolas sabiendo que entra en un lugar que no lo quiere; que, durante siglos, el mar ha intentado terminar con quienes se han atrevido a enfrentarlo. Y que lo ha conseguido en muchas, demasiadas ocasiones. Porque solo nos enteramos si naufraga un barco con nuestra bandera, o si se pierde en nuestra costa, o si quienes se ahogan lo hacen bajo el pabellón del turismo y el recreo.

Pero, por cada Titanic que altera nuestra imaginación durante años (hasta que llega la película que convierte la tragedia en bostezo), cientos de arrastreros, volanteros, cerqueros, congeladores y hasta botes y chalupas, son volcados por una ola maldita, o revientan cuando ya no pueden resistir el castigo de la tempestad, o son arrollados por interminables, inhumanos buques de carga.

En medio del mar, un barco, cualquiera, no es más que un quebradizo espejo que separa al hombre del abismo. Y hay quien trabaja durante semanas sin suelo bajo sus pies, atisbando cada racha de viento, cada cresta de espuma, cada nube por si se oscureciera…

A los que no recibe el fondo del océano, les esperan los huesos roídos por la humedad, los dedos deformes de tanto entenderse con aparejos que rasgan y estrangulan, y el espinazo vuelto dolor de tanto doblarlo sobre redes llenas y anzuelos cargados.

Si alguien se compadece aún de que un Guggenheim se vistiera con su mejor frac para ahogarse como un caballero, debiera ser reo de ignorancia y condenado a no volver a probar el marmitako ni el arroz a banda, genialidades tramadas en cocinas zarandeadas por la marea sin más aderezo que los peces sobrantes y el agua que salta la quilla.

No sé cómo acabé una noche donostiarra en un karaoke (todos tenemos un pasado) en el que ya habitaba alguien a quien no costaba reconocer como marinero porque, ya lo dice la canción de Patxi Andión, no sabía andar en tierra.