No lo parece, pero sufro esclerosis desde hace 14 años y me ha cambiado la vida

Me confirmaron el diagnóstico unas semanas antes de la boda de mi mejor amiga, en la que había estado bailando y brindando sin saber lo que me deparaba el futuro. ¿Encontraría a alguien que quisiera casarse conmigo, pese a mi enfermedad? Siempre he hablado más de la cuenta, pero esta vez no me apetecía decirle nada a nadie por miedo a que me juzgaran o me criticaran. Las pocas personas a las que se lo he dicho suelen tener una misma respuesta: “Pues no parece que estés enferma”. Nadie se lo creía. No constaban casos en el historial médico de mi familia y había estado sana toda mi vida. Era inexplicable.