No es como en la 'ley seca': faltan algunas marcas de alcohol pero no hay desabastecimiento

Hemos pasado de lo singular a lo relativamente regular: vas a un bar, pides una copa de tu marca favorita y, sorpresa, te dicen que de esa no hay. De otra sí, no te quedas sin tu cubata, tu gin-tonic o tu cóctel, pero igual tienes que cambiar tus hábitos. Es lo que está empezando a pasar en la hostelería y el ocio en España, que faltan determinadas marcas de bebidas alcohólicas, sobre todo de whisky, ron, vodka y ginebra, aunque no hay desabastecimiento general y los negocios siguen con su ritmo habitual.

La razón de esta “rotura de stock puntual”, como la llaman las asociaciones del sector, no es una, sino múltiple: el mundo pasa por una de las mayores crisis comerciales conocidas en tiempos recientes a causa de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus y la posterior reapertura de canales, sumada a los hábitos recuperados tras meses de confinamientos y cierres y a las nuevas relaciones entre Europa y el Reino Unido con la entrada en vigor del Brexit. Todo suma para que haya carencias “eventuales” y “no generalizadas”. En el puente de todos los santos se espera “absoluta normalidad” y para saber cómo afectará esta tormenta perfecta a las Navidades habrá que esperar dos o tres semanas. Las previsiones son buenas, auguran los profesionales.

“Sinceramente, desde la patronal creemos que esto es algo coyuntural, no estructural, que no está impactando a todo el sector en su conjunto. No hay un problema general, aunque sí hay algunos casos de carencias en ciertas bebidas, pero esperamos que puedan resolverse satisfactoriamente. Llamamos a la tranquilidad”, explica el director de Espirituosos de España, Bosco Torremocha.

El portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche), Vicente Pizcueta, es de la misma opinión. “El consumidor puede que no beba su marca favorita, en caso de que sea de importación, pero dispondrá de producto”, insiste.

Las causas

Para explicar dónde estamos, se remonta a de dónde venimos. “Lo que está pasando viene, primero, del contexto de la covid-19. De todas las bebidas, con alcohol y sin alcohol, las más afectadas en ventas en ese periodo fueron las espirituosas. En 2020 se cerró con una caída del 33%, mientras que el vino cayó un 18 y la cerveza, en torno al 11%. En algunos casos, cuando el producto estaba especialmente dedicado a la hostelería de calidad y ligada a zonas de turismo, las caídas fueron de entre el 50 y el 80% el año pasado”, explica.

Ahora, todo el sector está tratando de recuperar los niveles previos a la pandemia, cuando aún 2021 viene arrastrando un primer trimestre peor que el de 2020 -“y eso que entró en vigor el estado de alarma y nos confinaron”-, una primavera que fue algo mejor -y que fue “un momento de reaprovisionamiento, fundamentalmente del canal, que estaba prácticamente limpio, sin stocks, porque no había habido pedidos y porque tampoco había demanda”- y de un verano con altibajos, aún con limitaciones horarias que impedían el despegue total.

Llegamos a otoño. Septiembre, dice Torremocha, ha sido un buen mes. Pero se ha ido juntando todo: “hay una crisis mundial de transportes” y eso provoca que haya falta de materias primas y bienes que no llegan a tiempo, algo que ocurre no sólo al sector agroalimentario, sino al industrial (largas son las listas de espera para lograr un coche o un electrodomésticos por falta de chips y otros componentes esenciales. No sólo hablamos de que se tarde o no en trasladar o hacer una bebida alcohólica, sino que hacen falta otros elementos esenciales para comercialización, desde botellas de vidrio a tapones, pasando por el cartón para las cajas o productos para destilar.

“Un contenedor que antes costaba 1.800 dólares ahora cuesta 18.000, y puede que si tienes el dinero y lo quieres pagar tampoco puedas hacerte con un producto, porque las compañías no saben cuándo te lo van a servir, hay un incremento absolutamente de locura”, reconoce.

A eso se suma el incremento de los costes de la energía, “que está afectando a todas las cadenas de suministros, de todas las cadenas de producción” y el postBrexit, “que está siendo muy difícil de digerir”, y que tiene impacto en todas las relaciones comerciales, no sólo con Europa, “porque allí está el aeropuerto con más frecuencia de vuelos del continente y lo que pase allí nos afecta a todos”.

Para redondear el momento, hace unas dos semanas que se abrió por completo un sector esencial en la hostelería, como el del ocio nocturno, con lo que ha habido “una demanda clara de aprovisionamiento” para dar respuesta a los clientes que vuelven. Y lo hacen con ganas, además.

Torremocha añade que ha habido una especie de “efecto llamada” que compara con el momento, al inicio de la pandemia, en que los ciudadanos se pusieron a acaparar rollos de papel higiénico por si las moscas, lo que complicó una situación que no era realmente complicada. “Eso ha vuelto a producirse en las últimas semanas, un ‘no vaya a ser que me quede sin’ que ha hecho que se cierren pedidos y se hagan compras para estar bien prevenidos ante un consumo como el que se está produciendo ya, normalizado”, sostiene.