'Superbigote', el muñeco que Maduro regala a los niños y que se parece sospechosamente a él

Un regalo que, por contra, sus partidarios apoyan. Rosa Rodríguez, consejera de recursos hídricos del consejo comunitario financiado por el gobierno en la localidad de Carayaca, afirma a la agencia AP: “Para mí no es una campaña. Para mí (la entrega de los juguetes) fue un gesto humanitario hacia los niños, y hacia la comunidad para que sepan que no todo lo que se dice (de los juguetes) es verdad. Deben saber todo lo que estamos viviendo, lo malo y lo bueno. Esto no es publicidad, para mí, esto no es política. Estoy muy contenta y lo he recibido con orgullo”.