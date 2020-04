Supervivencia... ¿qué más?

¿Acaso no sacude la conciencia de quienes pueden decidir un incremento histórico del techo de gasto europeo esa afluencia de tribunas y opiniones expertas que pronostican que o la UE responde, de manera común y con recursos suficientes ante el Covid-19, o no sobrevivirá?

En las casi siete décadas que suma el proyecto europeo nunca habíamos asistido a una prueba existencial tan sobrediagnosticada: ¡No hay una sola voz europeísta que no advierta, en todas las lenguas oficiales de la UE, que Europa debe actuar dando prueba de vida a riesgo de su inanidad, su desmoronamiento ante sus contradicciones, y la desafección del público que la sostiene: la ciudadanía europea. De modo que “es ahora o nunca” (if not now, when?), y el envite es “todo o nada” (“susto o muerte”, make or break).

La resaca de la Pascua en el euroconfinamiento arranca marcada por la extenuante prolongación de los esfuerzos nacionales por “doblegar la curva”... y la expectativa de acuerdos de “envergadura histórica” (Eurogrupo, Consejo Europeo) para respaldar la promesa de un mañana de esperanza para el proyecto europeo: ¡dinero extra, presupuestos, recursos propios, liquidez, financiación no condicionada (sin Memorandums of Undertestanding, ni Hombres de Negro, ni ninguna imposición de recortes de sector público ni se servicios sociales para pagar los préstamos)! De esto va la disputa, pero no solo: también de voluntad para hacer, y de liderazgo a la vista.

¿Dónde nos encontramos? Durante la Semana Santa, el Eurogrupo se asomó, tras discusiones agónicas, a una botella medio llena. Su acuerdo, el primero alcanzado, puede y debe ser valorado desde la responsabilidad. Moviliza a la UE en la dirección correcta de la historia: 500.000 millones de euros con toda la batería de instrumentos disponibles: el MEDE pactado en 2012 por Tratado Intergubernamental (extramuros del acervo de la UE), el BEI y el previsto factor multiplicador de la inversión privada y la intermediación financiera de las entidades de crédito. Esta decisión se suma a la garantía de liquidez prácticamente ilimitada y con tipos bajos e interés adelantada (a fuerza, ahorcan) por el BCE (que suma hasta 1 billón de euros), y a los ya anunciados Fondos SURE (seguro europeo de prestaciones por desempleo que deberán ser asumidos por los estados miembros -EE.MM.- más afectados por la crisis) y 400 millones de euros para investigación sanitaria y combate a la pandemia.

Cabe apreciar -debe hacerse- la prontitud comparativa en la adopción de una primera batería de respuestas frente la secuencia doliente descrita en la Gran Recesión (2009) y la imposición de la estrategia (tan cruelmente antisocial) de la austeridad recesiva (a partir de 2010). De aquellos terribles errores (de cuyas consecuencias aún nos estábamos recuperando) hemos pasado ahora a un enérgico debate. Y ahí está abierto en canal y expuestas sus bases ideológicas: entre los autodenominados “frugales “ (esa Liga Hanseática liderada por la posición ordoliberal de Alemania, conservadora en Austria y ultraliberal en Países Bajos) y los gobiernos -Pedro Sánchez en España, Antonio Costa en Portugal, Giuseppe Conte en Italia-, amigos de la cohesión, que en esta ocasión han tenido (también aquí hemos aprendido de los sufrimientos tremendos que se nos impusieron durante la Gran Recesión) el cuajo y coraje de plantarse. Y el de llamar por su nombre a quienes pretenden reeditar frente al Covid-19 el mismo recetario sádico.