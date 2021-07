La edición en la que 'Supervivientes' se ha pasado las normas por...

Primera regla de los realities: no filtrar información del exterior. No es que los concursantes de Supervivientes 2021 y sus familiares hayan sido tan sibilinos como para burlar a la organización, es que el propio programa ha permitido lo nunca visto en el formato a ojos de todos. Porque no han sido ni una, ni dos, ni tres veces las que se han quebrantado las normas del concurso —que emitirá su gran final este viernes 23 de julio—, han sido varias y sin disimular.