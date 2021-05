'Supervivientes' da un escarmiento a esta concursante y la lección la acaba dando ella

El equipo de Supervivientes le ha gastado una broma a Lola, y le ha hecho creer que está expulsada por robar unas galletas a la organización del programa. Pero la lección la ha acabado dando ella y su compañera en Playa Destierro, Palito. Ambas concursantes han hecho muy buenas migas en Honduras.

Las dos han conseguido pescar y hacer fuego, pero hay algo contra lo que no han podido luchar, el hambre. ”¡Qué vida más cruda. Esto de sobrevivir me está consumiendo la vida! ¿Dónde están los plátanos, aguacates, mangos? Se supone que en el Caribe la fruta abunda y yo no la veo. Necesito azúcar aunque sea de fruta!”, se quejó la exparticipante de La isla de las tentaciones.

El programa ha mostrado las imágenes en las que se ve cómo Lola se colaba en la caseta del equipo técnico y cogía unas galletas.

“Lola, te hemos pillado. Has robado galletas de la caseta técnica y al Pirata Morgan no le ha hecho ninguna gracia. Ha tomado una difícil y drástica decisión: lo siento muchísimo, pero estás expulsada”, le comunicó Jorge Javier Vázquez.

“Lo asumo, al final es supervivencia. Estaba muy orgullosa de mi concurso, pero bueno, lo siento por el Pirata Morgan. No pasa nada… ¿Qué le voy a hacer? Son extremos que llegas aquí con el hambre que pasas”, señaló arrepentida. ”¿A mí no me va a pasar nada? Yo también he comido de esas galletas”, aseguró Palito en defensa de su compañera.