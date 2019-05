'Supervivientes' se carga a uno de sus concursantes y nadie se da cuenta

Ya no existe vínculo alguno entre las hermanas y la cadena. Jorge Javier Vázquez les adelantó cuando llegaron a plató —sin un solo aplauso— el 16 de mayo que “ya no eran personas gratas en Mediaset” y las acusó de “liantas” y de “inventar tretas” para abandonar, lo que no les reveló es el gesto que tendría la productora por el que tampoco volverían a aparecer en pantalla las noches de las galas. Como si nunca hubieran saltado del helicóptero ( con la que liaron para hacerlo ).

A pesar de todo ello, Telecinco no ha explicado la verdadera razón por la que Azúcar Moreno ha dejado el concurso, pero sí que ha aprovechado el tirón de la polémica para reponer algún programa grabado protagonizado por ellas, pese a que el presentador aseguró que tardarían mucho en volver a aparecer en esa casa. Además, todos los programas de la cadena han tratado el asunto y le han dado horas de emisión.

“Estoy muerta de pena. Yo no quería esto, no he fallado a nadie, sé que he hecho un concurso pésimo, mi hermana y yo, y lo sabemos. Mi cabeza me traicionó. No he podido resistir”, explicaba Toñi Salazar en Viva la vida el 18 de mayo, además de asegurar que se haría cargo de la penalización que por contrato deben abonar todos los participantes que decidan abandonar el reality antes de que la audiencia los expulse.

“Adiós, muy buenas”

Jordi González, el presentador del debate de los domingos, echó de la peor forma a las artistas del concurso cuando comunicaron que finalmente su decisión era marcharse: “Adiós, muy buenas”. El gesto del periodista no se entendió en un principio y la audiencia criticó su dureza con las cantantes, hasta que Jorge Javier Vázquez decidió dar la cara por su compañero.

“Yo conozco toda la verdad. La productora de Supervivientes tiene razones para estar muy enfadada con Azúcar Moreno. A mí lo que se me ha contado no ha sucedido jamás. Entiendo que él tendría toda la información del mundo y también que a lo mejor hay gente a la que le puede sonar brusco que un presentador se despida así de las concursantes, pero cuando un presentador tiene toda la información lo único que le sale es eso”, explicó el dueño del cortijo de Sálvame.

Desde su abandono, se ha especulado que las cantantes habrían firmado por contrato que no tenían que pagar penalización a partir de X semanas en el concurso y que decidieron abandonar una vez cumplido ese periodo. Esa sería la razón por la que la productora se habría sentido “engañada”, además de que las hermanas Salazar habrían utilizado el programa para estar de nuevo de actualidad. Las teorías son muchas, pero la verdad sigue sin saberse.