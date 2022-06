El Supremo avala una condena por intentar abusar de una menor tutelada que acogía en su casa de Sevilla

AFP7 via Getty Images

En concreto, la Sección Séptima de la Audiencia declaró probado que en los hechos habrían acontecido en una fecha indeterminada no posterior a las Navidades de 2013 a 2014, cuando la menor contaba 12 años de edad “y se encontraba en el domicilio del acusado”, entonces de 58 años, “pues al mismo y a su esposa se les había atribuido la condición de familia colaboradora en relación con la citada menor tutelada por el Servicio de Protección de Menores” de la Junta de Andalucía.

Noche de tormenta

“Cuando llegó al salón se encontró al acusado recostado en el sofá, la tele estaba encendida y no sabía si él estaba dormido o despierto. Al acercarse vio que estaba despierto y le dijo ‘papá tengo frío’ y él le contestó ‘túmbate aquí conmigo’, haciéndolo seguidamente la menor”, a la que él “arropó con la manta”, tras lo cual “comenzó a hacerle cosquillas por la espalda como en otras ocasiones para que se durmiera, en el curso de lo cual el inculpado comenzó a excitarse sexualmente y, en un determinado momento, movido por un ánimo libidinoso, se sacó el pene y le preguntó a la menor si se lo tocaba, cogiéndole la mano para dirigirla hacia su miembro viril con intención de que lo masturbara, si bien la menor, al salir de su sorpresa, retiró la mano rápidamente, levantándose y marchándose a su dormitorio”.

Según la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia, “al día siguiente él entró en el dormitorio de la menor cuando la misma estaba acostada” y “le dijo que lo perdonara, pidiéndole también que no contara a nadie lo sucedido porque le podía arruinar la vida”, revelando la menor los hechos a los responsables del centro de acogida en el que vivía ya “el 31 de agosto de 2015, con motivo de una riña con otra compañera del centro”.

Sin “motivos” para fabular

Después de que el condenado recurriese esta sentencia de la Audiencia ante el TSJA, dicha instancia desestimó su recurso de apelación y ratificó la resolución inicial, teniendo en cuenta especialmente la prueba “testifical-pericial de la psicóloga del hogar de menores, que indicaba que la menor no tenía motivos para inventarse el incidente, que no se mostraba afectada e interpretaba que lo ocurrido era muy leve, que reiteraba que había prometido que no lo iba a contar, que tenía un gran temor a perjudicar al acusado y su familia, de lo que deducía que sufría un conflicto interno al anteponer su lealtad a su propia protección; que también existía corroboración por el testimonio de la directora del mismo hogar, a quien la menor relató lo ocurrido y que la psicóloga de ADIMA también refrendaba lo manifestado” por la víctima.