El TS inadmite los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images La fiscal general Dolores Delgado, en una foto de archivo

Revés en los juzgados para el Partido Popular y Vox. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos que ambos partidos habían interpuesto contra el real decreto de nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha resuelto este miércoles que dichas formaciones no estaban legitimadas para interponer sendos recursos.

En este sentido, el texto del Supremo especifica que PP y Vox no han podido demostrar ser titulares de ningún derecho infringido por la publicación del real decreto y el correspondiente nombramiento de la exministra de Justicia. De esta forma, de la sentencia del TS se desprende que no han sabido explicar qué ventaja real y efectiva lograrían o qué desventaja o perjuicio evitarían en su esfera jurídica con sus recursos que no pueda invocar cualquier persona.

El nombramiento continúa siendo recurrible

Precisamente, en esa última afirmación está la clave de la inadmisión. Las sentencias del TS subrayan que la decisión no generan espacio de inmunidad alguno, o lo que es lo mismo, el nombramiento continúa siendo recurrible. No obstante, el texto recoge que solo entraría en el fondo de la controversia si fuesen asociaciones de jueces, magistrados y fiscales los que interpusiesen dicho recurso.

Con todo, las sentencias cuentan con los votos particulares de los magistrados José Luis Requero y Antonio Jesús Fonseca, quienes sí consideran que los recurrentes sí tenían legitimación. Requero defiende, sobre el fondo del asunto, que debían desestimarse los recursos, mientras que Fonseca se mostró favorable a la estimación y a anular el nombramiento por falta de idoneidad. De esta forma, las pretensiones de PP y Vox solo encontraron apoyo en uno de los jueces de la sala.