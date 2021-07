El Supremo declara responsable a Volkswagen España por el 'Diéselgate'

Jeremy Moeller via Getty Images

Jeremy Moeller via Getty Images Sede alemana de Volkswagen en Berlín, en una imagen de archivo.

De forma subsidiaria, pedía 15.020 euros como indemnización por los daños y perjuicios causados por la depreciación sufría en el valor del vehículo.

La demanda fue desestimada tanto por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Leganés (Madrid) como por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideraron a Volkswagen Audi España como “mera importadora o distribuidora”.

Ahora el Tribunal Supremo revoca aquellos veredictos y defiende que la filial del grupo automovilístico asumió en España la posición de responsabilidad contractual que posee el fabricante.

Los magistrados amparan su decisión en que el capital social estaba participado en un 100% por el fabricante alemán, así como en la carta que envió a los compradores de los vehículos afectados en España.

Los términos de esta comunicación, según el Supremo, expresaban su asunción de responsabilidad como fabricante y generaron en los destinatarios tal confianza. Además, el tribunal recuerda que, “con frecuencia, el importador y el distribuidor pertenecen al mismo grupo societario que el fabricante, o están integrados en una red comercial” con él.

Un “daño moral”

La sala entiende que el demandante sufrió un daño moral por el escándalo público, fruto de la incertidumbre y el desasosiego ante las consecuencias a las que podría haber tenido que hacer frente, como una posible penalización fiscal, la paralización de su vehículo o la restricción a determinadas zonas urbanas.

Una circunstancia a tener en cuenta dada la importancia que para un comprador de automóvil tiene la seguridad de que no se verá privado, aunque sea temporalmente, de su uso o restringido a determinadas áreas.

El Supremo califica de “intencionado” el incumplimiento contractual del distribuidor, por lo que debe responder de todos los daños y perjuicios derivados, incluidos los morales.

No obstante, al no acreditarse que el concesionario conociera siquiera la instalación del dispositivo, no le atribuye a éste intencionalidad, ni le imputa responsabilidad alguna por los daños morales. Los magistrados creen manifiestamente desproporcionada la cantidad reclamada, por lo que condena a la empresa distribuidora al pago de 500 euros más intereses desde la sentencia.