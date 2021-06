La supuesta cuenta en Andorra de Juan Carlos I le acerca al banquillo

“Todo esto tendría dos efectos. Por un lado, habría que añadir a lo que declaró todo esto, pero es que al no tener ese efecto liberador por no haber sido una regularización completa, incurriría en delito fiscal. Ya antes, por los importes, incurrió en delito fiscal, pero quedó liberado por haber presentado voluntariamente la regularización. Ahora bien, se acogió a ella con el requisito de que fuera completa y veraz. Si la Agencia demuestra que no lo es, no queda liberado de la aplicación del delito”, explica Ruiz-Jarabo, quien sentencia: “Le afectaría a una obligatoria acusación de delito fiscal. Es muy probable que se le termine investigando, porque las pruebas parecen evidentes, y que acabaría pasando por un juicio. Y, en mi opinión, si pasa por un juicio sería condenado”.

La supuesta cuenta en Andorra de Juan Carlos I, desvelada este martes por El Confidencial , demostraría que su última regularización ante el fisco no fue veraz, según explica a este diario el economista y exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo. En caso de que la Agencia compruebe que la última declaración del rey emérito no fue completa, Juan Carlos I incurriría en un presunto delito fiscal que le acercaría, irremediablemente, al banquillo.

Hay que ver si es verdad o no el origen de esos préstamos de ayuda. No solo que estén documentados, sino si los fondos han salido de verdad de amigos del rey. Porque él no quería decir que eran suyos para no encender la alarma de dónde tenía el dinero. Pero esa investigación es muy importante”, explica el exdirector de la Agencia Tributaria.

“Especialmente grave”

La clave del asunto es el origen temporal del dinero en el fondo andorrano, por la inviolabilidad de la que se benefició el monarca hasta 2014 por su condición de jefe del Estado. Pero según El Confidencial, la cuenta bancaria se cerró en 2016. “Sí, esto pone en duda su regularización. Y, además, al ser dinero en el exterior y no haberlo declarado, estaría afectado por la obligación de bienes y derechos en el exterior. Osea que sería especialmente grave”, dice Ruiz-Jarabo.

Según El Confidencial, la clausura de la cuenta coincidió con la aplicación de un acuerdo internacional impulsado por la OCDE y suscrito por Andorra que instó a las autoridades del Principado a compartir con terceros países información bancaria de todos los extranjeros que tuvieran activos en su territorio.

La declaración de bienes y derechos en el exterior, impulsada por el exministro Cristóbal Montoro, es meramente informativa. El problema es que si no se hace, explica Ruiz-Jarabo, la sanción prevista es muy dura: “Imagina que el importe de esta cuenta es de 1.000.000, pues se consideraría renta no declarada. De manera que Juan Carlos I tendría que haber pagado medio millón de euros. Y, además, una sanción del 150%. Es decir, 700.000 euros. 500.000 de cuota y 700.000 de sanción es 1.200.000. Más que el importe de la cuenta. Si detecta la Agencia Tributaria bienes en el extranjero no declarados, la gravedad es especial porque el sistema sancionador es muy fuerte”.

El lapso para que un delito fiscal prescriba es de 5 años —10 a partir de la última reforma del código penal—, pero el mínimo son 5. Y el plazo para la prescripción del ejercicio fiscal de 2015, el primero en que Juan Carlos I ya no estaba protegido, empieza a contar en junio de 2016, por lo que ese ejercicio no prescribe hasta este mes de junio.