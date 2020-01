Susana comparte su preocupación tras esta imagen en 'La isla de las tentaciones': "Empecé a recibir mensajes de médicos"

A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) on Jan 21, 2020 at 12:46pm PST

“Quería contar una cosa que me dejó muerta. Llevo un tiempo que me encuentro fatal y tengo fiebre cada dos por tres y estoy un poco preocupada”, ha empezado diciendo.

“A raíz de hace dos programas empecé a recibir un montón de mensajes de médicos, de gente que estudia medicina, o de gente que tiene tiroides, diciéndome que me revise el tiroides porque se me ve muy inflamado, pero muchísimo”, ha señalado.

“Yo no era consciente de que eso se me veía así. En las hogueras se ve una pasada. He pedido cita para hacerme una analítica y una ecografía para ver qué pasa, me he puesto a buscar los síntomas y los tengo todos”, ha sentenciado.