Susana Díaz defiende un PSOE-A no dirigido desde Madrid y Espadas pide un partido unido

Desde su primer turno de intervención, Díaz ha expresado que ella quiere un PSOE-A que no se dirija desde Madrid, sino desde Andalucía, porque los andaluces nos hemos ganado tener voz propia, y “con ilusión, valentía y energía queremos volver a gobernar en Andalucía”.

La candidata a las primarias del PSOE-A para la Presidencia de la Junta, Susana Díaz , ha reivindicado este martes, durante su debate, en el marco de la campaña, con los otros dos candidatos, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro, un PSOE-A no dirigido desde Madrid, sino desde esta comunidad, y que sea autónomo en la toma de decisiones, mientras que Espadas ha defendido un partido unido, que deje a un lado la “confrontación” y que sea capaz de orientar “estrategias y políticas del” PSOE federal.

💚 La voz de la militancia nos pide un partido autónomo, que tome sus propias decisiones y no esté dirigido desde Madrid. El próximo domingo será un antes y un después para recuperar el Gobierno de Andalucía. ▶️ Minuto de oro en el debate de las #PrimariasPSOEA pic.twitter.com/gRsMjSS6Np

En su opinión, es muy importante que los socialistas andaluces reafirmemos la defensa de la autonomía y del autogobierno y decidir aquí el camino, presente y futuro que queremos transitar. Ha dicho que los cinco presidentes de la Junta socialistas que ha habido fueron artífices de la transformación de esta tierra y de haber puesto por los intereses de Andalucía por delante de los del partido y un principio irrenunciable es que “queremos ser dueños del presente y futuro y no queremos un partido que se dirija desde fuera, sino desde aquí, por los hombres libres que constituimos el PSOE de Andalucía”.

Tras aludir a la pérdida de votos que el PSOE-A ha sufrido en los últimos años y que es un motivo fundamental para que se produzca un cambio, Espadas, dirigiéndose directamente a Susana Díaz, le ha dicho que tenemos que dejar claro a la militancia que ningún secretario general del PSOE-A o presidente de la Junta “permitirá nunca que esta tierra sea una sucursal de nadie, y cualquier duda al respecto es faltarle al respeto a la historia de esta tierra y a nosotros mismos, que no lo permitiríamos”.

En su opinión, hay que abandonar hay que jugar un “papel mucho más activo y mucho menos de interés personal en la confrontación con el PSOE federal”. “El PSOE-A tiene fuerza suficiente para orientar estrategias y políticas del PSOE federal porque lo hizo a lo largo de la historia del partido”, según Espadas, para quien es necesario ese PSOE-A que sabía decir no cuando algo no era acorde con los intereses de Andalucía, y que se implique e involucre mucho más. “No tiene sentido estar en una posición numantina o de rechazo a cuestiones que no está claro por qué pueden perjudicar a Andalucía”, ha dicho.