Ni indultos ni la polémica del machismo: Susana Díaz no se moja con Àngels Barceló

La candidata a las primarias del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha vuelto a defender la idea de que no cuenta con el respaldo de Ferraz. En una entrevista en la Cadena SER, la expresidenta de la Junta de Andalucía ha defendido que “no somos la candidatura de Madrid”. No obstante, Díaz ha sorteado dos preguntas de Àngels Barceló en lo relativo a los indultos a los presos del procés y a la polémica afirmación en la que planteó que la querían sustituir “por ser mujer”.

Susana Díaz ha esgrimido que la concesión de los indultos “es una competencia del Gobierno y no voy a contribuir al ruido que está habiendo”. La candidata a las primarias andaluzas del PSOE se ha defendido, eso sí, en que ella va “un pasito más” respondiendo a la misma pregunta que su oponente, Juan Espadas. “Si el presidente quiere saber mi opinión, yo se la doy a él”, ha destacado.

La socialista ha señalado que no puede opinar sobre algo de lo que carece de información más allá de lo publicado en los medios y que no ha ocurrido todavía.

La polémica del machismo

Susana Díaz también ha esquivado las preguntas de la periodista de la SER sobre su afirmación de que no la quieren al frente del PSOE andaluz por ser mujer. Con todo, ha adelantado que “el PSOE de Andalucía y de España es el partido de la igualdad y la defensa siempre del feminismo”, pero dejando claro que “yo he ganado todas las elecciones y soy cuestionada y otros que no han ganado no han sido cuestionados”.