Susana Díaz responde contundente a los comentarios que habían hecho en 'En boca de todos'

La socialista ha seguido argumentado que hay corrupción “cuando te lucras (tú) y beneficias a tu entorno o a cualquier ámbito de tu vida familia, personal o laboral, y este no es el caso porque todo el mundo ha reconocido que no se ha llevado ni un duro”. Asimismo, ha mencionado la sentencia del tribunal que señala que Griñán “no pudo malversar porque nunca pudo disponer de esos fondos”.

“Hay una diferencia”, ha señalado Díaz. “Yo he dicho que ni para él ni para nadie porque no pudo disponer de los fondos debido a que él no estaba en el centro directivo en el que estaba ese dinero. Él era consejero de Hacienda y esos fondos pasaron por el Parlamento. Lo he explicado en más de una ocasión”, ha dicho enfadada.