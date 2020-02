La isla de las tentaciones (Telecinco y Cuatro) se despidió a lo grande de esta primera edición con más de un 30% de cuota de pantalla en la última hoguera.

Los espectadores esperaban el desenlace de Fani y Rubén, pero mientras tanto se encontraron con una ruptura inesperada: Susana cortaba con Gonzalo tras seis años de relación. En una entrevista concedida a la revista Semana, Susana ha explicado cómo fueron los días posteriores al paso de ambos por la isla y su vuelta a España.

Ambos vivían juntos en Sevilla y la separación oficial fue difícil. “Yo tenía que mudarme, pero lo estaba alargando lo máximo posible porque lo temía y sabía que Gonzalo no me iba a poner las cosas fáciles. Así que me fui a casa de mi amiga Anabel Pantoja unos días”, ha contado la joven.

Susana, que de momento no ha rehecho su vida, ha definido el momento de la mudanza como “superdramático”, ya que mientras ella recogía todo, Gonzalo le pedía enérgicamente que no lo hiciera. “Al final discutimos y él decidió irse porque no podía verme recogiendo las cosas. Así que vine a Madrid, a un piso que alquilé con Anabel. Fue todo rapidísimo. Hice la mudanza en 4 horas y me fui”, ha continuado.

La participante del reality se fue sin decirle adiós: “No me despedí de nadie, ni de su familia ni nada, me fui por la parte de atrás. Algo que estuvo mal y que también ellos me han reprochado, pero es que no estaba preparada”.

Además, ha negado creer ser una “desagradecida” por irse así y ha asegurado que lo está pasando mal y que no podía despedirse porque lo iba a pasar “fatal”.