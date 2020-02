"Se ha escuchado el zas hasta en Nueva Zelanda": el aclamado comentario de Susana a Rubén

Susana y Gonzalo fueron los protagonistas del debate de La isla de las tentaciones (Cuatro) este martes al reencontrarse tras la finalización del programa.

La ganadora de Gran Hermano 14 no solo cerró la puerta a la reconciliación, sino que dio uno de los momentazos de la noche en un rifirrafe con Rubén, el soltero que tentó a Fani.

Después de que Rubén intentar justificar por qué la había llamado “cono” —porque la veía “tranquila”—, Susana espetó: “Lo dice como ’una persona que no aportaba nada”.

El soltero intentó defenderse, pero le tumbó el comentario de la concursante: “Entiendo que no entienda que hay gente con carisma que no necesita pasar por ese proceso de liarse con una persona que no le gusta nada para llamar la atención”.