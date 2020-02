Susana se pronuncia tras lo ocurrido en 'La isla de las tentaciones': "Ha sido una noche muy difícil"

Media España estuvo este martes pendiente de Susana Molina y Gonzalo Montoya, participantes de La isla de las tentaciones, el exitoso reality de Mediaset que ha roto todos los récords.

Susana se convirtió en una de las protagonistas de la noche al romper en la última hoguera con Gonzalo, al que conoció en Gran Hermano. Lo que empezó en un reality termina en otro.

Tras la ruptura, la murciana ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que se podía leer: “Ha sido una noche muy difícil y no me veo capaz de abrir los mensajes. Muchas gracias por escribir, intentaré contestar poco a poco, pero ahora mismo no puedo”. Todo esto acompañado de un corazón negro.

En mensajes posteriores, Susana ha contado que son días en los que no está “del todo bien” porque, aunque se grabó hace seis meses, se le ha removido todo. La participante en La isla ha desvelado que en plena emisión de su ruptura se le colapsó Instagram de la cantidad de mensajes recibidos. Eso sí, todos han sido cariñosos.

“He recibido mensajes súper bonitos de gente que ha pasado por lo mismo. Quiero daros las gracias por el respeto con el que lo tratáis. En todo momento intenté hacerlo así, sin hacer mucho daño”, ha señalado.