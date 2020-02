Susanna Griso, a una figura política en 'Liarla Pardo': "Me sorprende su miopía política"

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, fue entrevistada este domingo en Liarla Pardo (laSexta) por Cristina Pardo con motivo del 30 aniversario de Antena 3. Las dos periodistas charlaron de manera distendida del futuro de la evolución de la televisión, de la política y de momentos de su vida personal.

Pero si hay un tema que persigue a la comunicadora barcelonesa es su relación con Cataluña. En ese contexto, Pardo se refirió a que a los periodistas que son catalanes se les exige un posicionamiento dentro del conflicto. Griso reafirmó estas palabras.

“Es verdad. Durante muchos años siempre me he jactado de mantener cierta equidistancia. La gente me decía, creo que en positivo, que no sabían situarme a un lado o a otro. Intentas ser objetiva y tener honestidad en lo que haces, pero ha llegado un momento en el que te tienes que retratar y siendo catalana en Madrid tienes que dejar muy claro que eres constitucionalista”, apoyó Griso, que descartó haber sido nacionalista a lo largo de su vida.

Tras afirmar que Puigdemont nunca ha hecho autocrítica le llegó el turno de hablar de Ciudadanos y de su exlíder, Albert Rivera. Griso reconoció que no se esperaba la caída de la formación naranja, aunque sí que estaba cometiendo errores.

“Ciudadanos es un juguete que se creó para que la gobernalidad de España no dependiese del nacionalismo e independentismo. Pasaba por ser un partido de centro que podía pactar con la derecha y la izquierda y cuando tienes esa oportunidad la desprecias porque has decidido que tu lugar está sustituyendo al PP y que no quieres ser vicepresidente, que quieres ser presidente”, explicó la presentadora del espacio mañanero de Antena 3.

Griso concluyó asegurando que no le entra en la cabeza: “Me sorprende la miopía política de Rivera, que creo que tenía mucho olfato, porque tenía que ver que eso le llevaba a la desaparición, aunque no con tanta rapidez. Pensé que sería castigo, pero no tan estrepitoso”.