Susanna Griso, al ser preguntada por el WhatsApp que le mandó Juan Carlos I: "La lié un poco"

Griso, según dijo, leyó “textualmente” el mensaje que le mandó Juan Carlos I: “Me puso Piqué un WhatsApp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa Davis y le dije muy amablemente que no estaría aquí, pero de lo otro nunca”.

En la entrevista con Yo Dona, la presentadora ha sido preguntada por este momento. “La verdad es que la lié un poco por las cosas del directo. El rey me escribe muchísimas veces, pero normalmente no lo cuento. Lo que suelo hacer es decir ‘fuentes cercanas a don Juan Carlos’, pero este mensaje me pilló por sorpresa, porque nos estaba viendo hablar de él y quería matizar, y solté que era suyo sin pensarlo”, ha afirmado.