Susanna Griso explica cómo se hizo las cicatrices de su brazo

Estos días El juego del calamar está en boca de todos. La serie ha generado polémica entre padres y profesores tras ver a alumnos replicando los comportamientos violentos de la ficción. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Tal y como ha contado Susanna Griso en Espejo Público (Antena 3) hablando sobre esta cuestión, ella también tuvo esas ideas de pequeña y una caída tratando de imitar la ficción hizo que tenga cicatrices en el brazo.

“Me lo dices o me lo cuentas que tengo aquí tres cicatrices que me hice”, dijo señalándose el brazo. “Me tiré del coche en marcha pensando que rodaría porque lo había visto en una película, era muy enana con 5 ó 6 años. Me abrí el brazo y tengo todos los queloides, las cicatrices”, detalló.

“Yo tenía en la cabeza a Superman cuando lo hice. No sé qué se me pasaba por la cabeza. Iba con mi pobre hermana en el coche, que ella iba conduciendo, estábamos llegando al pueblo al que íbamos de vacaciones y estábamos en una recta. Entonces yo le dije ’yo me bajo aquí’y ella me dijo ’no, no, no”, recordó la presentadora.

Lejos de hacerle caso a su hermana, lo que pensó Griso era muy distinto. “Entonces lo que me vino a la cabeza, aunque era muy pequeña lo recuerdo perfectamente, era: ’pues me voy a tirar del coche en marcha y voy a volar, me voy a coger a la puerta y voy a volar como Superman, así”, contó haciendo el clásico gesto del superhéroe.

Además de esto, Griso se llevó consigo a su sobrina, con la que se lleva nueve meses y la arrastró con ella. “Rodamos las dos, ella no se hizo nada, pero yo me abrí todo el brazo”, recordó.

Ante las preguntas de sus compañeros de qué veía de pequeña y qué tenía en la cabeza, Griso respondió con humor: “Mucho serrín”. Además, detalló que también tiene otra cicatriz por querer imitar a James Bond.