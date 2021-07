Susanna Griso da el gran corte a García Egea dando donde más duele: "Me ha entendido, ¿no?"

La periodista Susanna Griso ha dado un corte inesperado al ‘número dos’ del PP, Teodoro García Egea, al finalizar la entrevista que le ha hecho en el programa Espejo Público, de Antena 3.

La presentadora ha querido saber qué hacía el excomisario Villarejo en la sede de la calle Génova. “Porque ante el juez de la Kitchen Cospedal admite haberse reunido con él varias veces e incluso dice que se le buscaba una entrada por el garaje para que no se le viese pasar por la puerta de Génova. ¿Qué hacía allí el excomisario, cuál era su función y por qué se le invitaba?”, ha preguntado Griso.

García Egea, sin embargo, ha sido un muro y se ha limitado a responder: “Yo no tengo ni idea. Yo no le he invitado. Nunca. Con lo cual no tengo ni idea. A mí no ha venido, desde luego”.

Ante esa réplica, la periodista ha insistido: “Lo digo porque ustedes no le han abierto hasta ahora un expediente informativo a Cospedal aduciendo a que lo que pudiera hacer ella con Villarejo nada tiene que ver con el partido, no afecta al partido, pero es llamativo que la reunión fuese en Génova...”

Pero García Egea ha vuelto a evitar la cuestión asegurando que el Comité de Derechos y Garantías ha tomado esa decisión: “Pero en cualquier caso, como le digo, nosotros tenemos que trabajar por los españoles y puertas abiertas. Aquí hay que seguir mirando al futuro y construyendo un proyecto de alternativa”.

“Y, al margen de eso, la persona que usted pregunta aquí no ha venido ni ha estado ni se le espera ni es bienvenida porque nosotros lo que hacemos es trabajar por España y por los españoles”, ha apostillado.

Precisamente esas declaraciones han dado pie a la pulla de Susanna Griso: “El señor del que usted me habla. Me ha sonado un poquito Mariano Rajoy”. ”¿A que me ha entendido usted? ¿Usted me ha entendido, no?”, ha zanjado el dirigente del PP.

Todo ello después de que José Luis Ortiz, el que fuera jefe de Gabinete de Cospedal, indicase al juez que investiga la ‘Operación Kitchen’ que hubo entre ocho y diez reuniones en la sede de Génova entre ella y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, cifra que contrasta con las tres o cuatro que aseveró la ex dirigente ‘popular’ haber mantenido.

En una breve comparecencia ante el magistrado Manuel García-Castellón, Ortiz ha especificado además que él era el encargado de recoger en un coche oficial del partido al comisario, que quedaban en la ya desparecida cafetería Riofrío, en la plaza de Colón, y que entraban por el garaje para no figurar en los registros de entrada de la formación política.

Con estos dos datos, Ortiz le ha robado protagonismo a la que era la declaración relevante del día, la del marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro. Éste ha comparecido ante el juez en calidad de investigado durante aproximadamente una hora y ha negado cualquier implicación con el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, aunque sí ha reconocido contactos con Villarejo, al que conocía desde hacía años.