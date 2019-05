Puedo entender que lo haga un tuitero y lo saque de contexto, nos ha pasado a todos, pero que lo haga Europa Press y la mayoría de digitales de este país no lo puedo entender”, ha asegurado.

“No se le ha interpretado, la gente opina sin ver el contexto de la conversación. Quiso decir que hay muchas chavalas que lo están pasando mal y hay que contarle que este tipo de videos no se pueden difundir”, ha afirmado.

La polémica surgió cuando el torero habló en Espejo Público de Antena 3sobre el suicidio de una trabajadora de Iveco, que se quitó la vida tras la difusión de un vídeo sexual.

“La base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Y hay una máxima, que yo se la digo a mi hija mayor sobre todo: no se pueden mandar vídeos de ese tipo”, aseguró.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, continuó.

Este jueves, el torero ha respondido a las críticas en Twitter afirmando que la polémica se debe a una manipulación de sus palabras.