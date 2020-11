Susanna Griso define a Fernando Simón en una frase: un piropo y de inmediato una sentencia

″¡Eso lo dijo en marzo! Igual no fueron errores propios, igual fue vocero de los errores de los demás y tuvo que hacer un discurso político que como técnico no debería”, ha añadido.

En opinión de la periodista, Simón “se quemó ya en marzo cuando decía que no iba a haber transmisión comunitaria, que esto iba a ser poco más que una gripe, que los casos iban a ser contados, que no íbamos a llegar al extremo de Italia”.

″¿Tiene sentido que conceda este tipo de entrevistas a ‘youtubers’ cuando no nos las concede a los medios? ¿Tiene sentido que se vaya a hacer submarinismo o surf cuando cuando no está, más allá del día a día de las ruedas de prensa, concediendo entrevistas a los medios?”, se ha preguntado la presentadora.

La polémica ahora en torno a Simón ha surgido después de que en un momento de la conversación, Eneko Pou realizase esta pregunta en tono jocoso al experto: “Una cosa que no nos ha quedado claro, ¿te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?”.

Cuestión la que el epidemiólogo contestó así: “No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”.

Después de decir “no, no, no”, tratando de quitarle seriedad a su comentario, Simón explicó que siempre ha “tenido mucho miedo a las mujeres”. “No sé por qué. Soy muy enamoradizo y eso me daba miedo. Pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres”.

A raíz de la broma, el Consejo General de Enfermería ha avisado de que está dispuesto a pedir la reprobación parlamentaria por lo que considera sus “comentarios sexistas, vejatorios y primitivos” contra las enfermeras en una charla ‘online’.