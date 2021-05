Susanna Griso desmonta el discurso de Monasterio en siete segundos y luego le da la puntilla

La periodista Susanna Griso y la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, han tenido un rifirrafe este miércoles en Espejo Público a cuenta de Madrid Central. La dirigente del partido de la ultraderecha estaba criticando que se pongan límites al tráfico rodado cuando la presentadora le ha frenado.

“El grandísimo porcentaje de la contaminación en Madrid viene por la calefacción, no viene por el automóvil. Hay una persecución contra el vehículo privado que forma parte del ideario de la izquierda, pero el gran porcentaje de aportación de partículas nocivas contaminantes en Madrid son por la calefacción”, ha argumentado Monasterio, que ha llamado a dar subvenciones para que las comunidades de vecinos puedan cambiar los sistemas de calefacción para contaminar menos.

Sin embargo, según el Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera en el municipio de Madrid 2016, el tráfico rodado es con gran diferencia la principal fuente de emisiones de óxido de nitrógeno. En concreto, los vehículos lideran con el 46,9% el ranking de causantes de la contaminación.

El siguiente sector es el que agrupa los llamados “otros medios de transporte”, que se atribuye a los ciclos de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Barajas y que suponen el 25,5%. Después viene ya el sector residencial, comercial e institucional, que se refiere fundamentalmente a los sistemas de climatización no industrial, que representan un 18,1% de las emisiones de óxidos de nitrógeno.

Así se lo ha hecho saber Susanna Griso a Monasterio en solo siete segundos: “Pero usted sabe que esas setas de contaminación en la ciudad de Madrid es muy habitual verlas en verano, en pleno anticiclón, entonces no hay calefacciones”.

Monasterio se ha intentando defender: “No, me refiero a la calefacción de las comunidades de vecinos, no a las calefacciones de las terrazas”. “Sí, sí, sí. Yo también me refiero a esa calefacción, que vemos altas tasas de contaminación en verano y ahí la calefacción central nada tiene que ver, no es un factor desencadenante”.

“Si usted mira las estadísticas, el 60% es aportación por calefacción, no por el automóvil”, ha intentado zanjar Monasterio.

En cualquier caso, lo cierto es que la contaminación en Madrid capital se redujo un 41% entre marzo y octubre de 2020 por la bajada del tráfico. “La reducción drástica del tráfico ha provocado una mejora sin precedentes de la calidad del aire en las ciudades españolas, muy por debajo de los límites legales y las recomendaciones de la OMS”, según una nota de Ecologistas en Acción.