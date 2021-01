Susanna Griso desvela la drástica decisión que ha tomado 'Espejo Público' por el temporal

La borrasca Filomena ha traído nieve y temperaturas récord en buena parte de España.

El temporal ha puesto este viernes en riesgo a 45 provincias y Ceuta, que en caso de Castilla-La Mancha y Madrid será extremo, debido a las nevadas que se prevén en Albacete, Cuenca y Toledo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, la agencia pronostica nevadas copiosas en zonas del centro, interior este e interior sudeste peninsulares, con cotas de nieve bastante bajas, acumulando espesores que pueden superar los 10 centímetros y localmente los 20 centímetros.

Pero Madrid, como otras zonas, este jueves ya se había cubierto de blanco. Ante esta situación y previniendo que la nevada dificultara el transporte en la capital, Espejo Público se adelantó y tomó una decisión.

El programa de Antena 3 que presenta Susanna Griso se ha trasladado a dormir a un hotel próximo a los estudios de la cadena para anticiparse a lo que pueda pasar.

“Les voy a confesar que Roberto Brasero nos tiene a todos durmiendo en un hotel al lado de la tele porque nos dijo que la nevada iba a empezar antes. Le hice caso y me he instalado y he dormido prácticamente a 200 metros de Antena 3”, confesó Griso este jueves en directo.

“Dormir en un hotel ni tan mal”, bromeó Brasero durante una conexión en la que se encontraba en el exterior de los estudios de la casa.