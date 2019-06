Susanna Griso enseña lo que pocas veces se muestra en 'Espejo Público': Arrimadas donde nunca la has visto

Inés Arrimadas ha acudido este martes a Espejo Público, el programa de Susanna Griso en Antena 3, para hablar de la convulsa actualidad de Ciudadanos.

Este lunes dimitieron del partido presidido por Albert Rivera Toni Roldán, Javier Nart y Juan Vázquez, los tres por desavenencias con la dirección y por el giro a la derecha de Ciudadanos.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha insistido en que no van a apoyar ni por activa ni por pasiva la investidura de Pedro Sánchez: “La gente que está en casa y no quiere que su voto sirva para que Sánchez sea presidente es tan patriota como los que no quieren que sea presidente”.

Antes de la entrevista, Susanna Griso se ha ‘colado’ en la sala de maquillaje y se ha sacado una foto con Inés Arrimadas mientras se preparaba para salir a plató.

“Enseguida...”, ha escrito la presentadora.