Susanna Griso explica lo que había detrás de su aspecto de este miércoles

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, ha explicado este miércoles qué técnica sigue para maquillarse antes de salir al plató, dado que las maquilladoras habituales no trabajan debido a la crisis del coronavirus.

La periodista ha señalado que cada mañana tiene una comunicación telemática con ellas. “Yo me me maquillo y me peino. Luego les hago un Facetime a ellas y me hacen la auditoría todas las mañanas a eso de las ocho u ocho y media de la mañana”, ha explicado Griso.

“Hay días que me dicen: ‘bueno, venga, esto, lo otro, no sé qué’. Y hay días que me dicen: ‘Es igual, déjalo estar. Que sea lo que dios quiera’. Y hoy era uno de esos”, ha subrayado la presentadora entre risas.

“Estás muy bien”, le ha tranquilizado un colaborador. “No me mientas”, ha respondido Griso sin abandonar el tono de broma.

La periodista no es la única famosa que no tiene más remedio que peinarse y maquillarse ella misma. Chenoa, sin ir más lejos, se ha cortado el pelo en casa. Y la periodista de Onda Cero Julia Otero ha colgado una foto tras hacer lo mismo.