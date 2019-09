Susanna Griso habla en 'Espejo Público' de la adopción de su hija

Susanna Griso ha hablado en Espejo Público, su programa matinal en Antena 3, de un tema personal a raíz de un terrible suceso ocurrido en Sant Adrià de Besós, donde un joven de 16 años ha arrojado a su bebé al río.

“Yo no quería apuntar esto pero yo creo en muchos casos que contamos son de jóvenes inmigrantes a las que les falta información”, ha empezado diciendo la presentadora.

La periodista ha contado su experiencia personal a la hora de adoptar a un niño. Griso ha resaltado que en España una persona puede dar a su hijo en adopción de forma anónima.

“Tú puedes tramitar la adopción sin que eso tenga ninguna trascendencia, no lo tiene por qué conocer tu familia o tu entorno. Se te asegura una asistencia sanitaria”.

Además, Griso ha contado que ese niño adoptado “va a tener todas las facilidades del mundo” y que “hay lista de espera de años para adopciones nacionales”.

Ahí ha sido cuando ha contado su experiencia a la hora de intentar adoptar: “Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo plantease con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional”.