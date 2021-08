Susanna Griso habla sobre su hijo de acogida: "Se quedó huérfano a los 4 años y llegó a España en patera"

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

La periodista Susanna Griso ha hablado sobre el ghanés que acogió hace un par de años, Koudus, tras la Gala Starlite de Marbella. Cuando Koudus llegó a su vida, Griso tenía ya tres hijos: dos biológicos y una niña adoptada en Costa de Marfil.

Pero, según reconoció a la revista Hola en una entrevista concedida en la gala, donde fue galardonada por su labor filantrópica, Koudus “es uno más de la familia”. “Yo lo quiero mucho y realmente tengo cuatro hijos”, señaló.

Koudus, según Griso, se quedó huérfano con solo cuatro años y empezó a trabajar en una plantación de cacao. “Después de muchos años trabajando, su abuela le dijo que no había dinero para que él y su hermana viajasen a Europa”, explica a la revista. “Como el viaje para su hermana era más complicado, empezó a viajar y acabó en Europa casi de casualidad. Él quería ir donde hubiera trabajo”, continúa.

Fue así como el joven llegó a Almería “en patera” y de allí viajó a Barcelona, a un centro de menores tutelados. Allí estuvo hasta los 16 años, cuando fue expulsado. “Mi hermana que trabaja en Arrels, una fundación de Barcelona que ayuda a chavales extutelados, me llamó y me dijo: ‘Esta noche no tiene donde dormir, es muy buen chaval, aprende rápido’. Dije: ’Venga, sí, lo vamos a ayudar”, cuenta Griso.

De esta manera, su hermana le acogió en su casa y la vida de Koudus cambió. “Yo le pago los estudios. Tiene una inteligencia prodigiosa y capacidad de superación que me tiene impresionada”.