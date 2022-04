Susanna Griso lanza este mensaje a Andrea Ropero y califica así a Miguel Ángel Rodríguez

Allí Andrea Ropero preguntó a Díaz Ayuso por el pacto PP-Vox que ha llevado a Mañueco a la presidencia de la Junta pero al instante llegó Miguel Ángel Rodríguez, que empujó a la periodista de El Intermedio. “No hace falta que me empuje. Me ha empujado... no le voy a tolerar”, dijo en un primer momento Ropero.