"¡Eso me deja fatal!": el cruce de 'reproches' de Susanna Griso y Matías Prats en 'El Hormiguero'

“Nada, no colaboraba. Ella es muy sensible para todo y también muy despistada. Yo creo que muchas de las cosas que yo le decía se enteraba después”, remató Prats.

Griso saltó de inmediato para defenderse: ”¡Oye! ¡Eso me deja fatal! Perdóname, no tenía gracia. No es que no lo entendiera, no es que no lo pillara”. Dirigiéndose a Pablo Motos, Griso añadió: “Es que luego te lo cuenta, que es peor... ‘No, si es que yo quería decir...’ Y yo, ’Matías, te he entendido perfectamente pero no me ha hecho gracia”. Puedes ver el momento completo aquí.